Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe İmzayı Attırdı

Fenerbahçe İmzayı Attırdı

58 dakika önce

Fenerbahçe, altyapısında forma giyen 2003 doğumlu kaleci Osman Ertuğrul Çetin ile profesyonel sözleşme imzaladı.

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Fenerbahçe, altyapısında forma giyen 2003 doğumlu kaleci Osman Ertuğrul Çetin ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertlilerin internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüzün futbol altyapısında oynayan 2003 doğumlu sporcumuz Osman Ertuğrul Çetin ile geçtiğimiz günlerde profesyonel sözleşme imzalandı. Genç kalecinin imza töreninde Sportif Direktörümüz Damien Comolli ile ailesi yer aldı" denildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 01:01 Kaynak: İHA

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