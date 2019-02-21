Fenerbahçe İmzayı Attırdı
58 dakika önce
Fenerbahçe, altyapısında forma giyen 2003 doğumlu kaleci Osman Ertuğrul Çetin ile profesyonel sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe
, altyapısında forma giyen 2003 doğumlu kaleci Osman Ertuğrul
Çetin ile profesyonel sözleşme imzaladı.
Sarı-lacivertlilerin internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüzün futbol altyapısında oynayan 2003 doğumlu sporcumuz Osman Ertuğrul Çetin ile geçtiğimiz günlerde profesyonel sözleşme imzalandı. Genç
kalecinin imza töreninde Sportif Direktörümüz Damien Comolli ile ailesi yer aldı" denildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 01:01 Kaynak: İHA
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