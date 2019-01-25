Fenerbahçe, İngiliz Ekibi Chelsea'de Forma Giyen Victor Moses ile 1.5 Yıllık Kiralık Olarak...
1 saat önce
IHAAW164541-SPO/25-01-2019- Fenerbahçe, İngiliz ekibi Chelsea'de forma giyen Victor Moses ile 1.5 yıllık kiralık olarak anlaştığını açıkladı.
IHAAW164541-SPO/25-01-2019
- Fenerbahçe, İngiliz ekibi Chelsea'de forma giyen Victor Moses ile 1.5 yıllık kiralık olarak anlaştığını açıkladı. 25.01.2019 16: 45: 41 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 04:53 Kaynak: İHA
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