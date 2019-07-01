Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, İranlı futbolcu Allahyar'ı transfer etti
Son Dakika Spor Haber

Fenerbahçe, İranlı futbolcu Allahyar'ı transfer etti

16 dakika önce

Fenerbahçe, İranlı santrfor Allahyar Sayyadmanesh'i kadrosuna kattı.

Fenerbahçe, İranlı futbolcu Allahyar'ı transfer etti, System.String[]
Fenerbahçe, İranlı santrfor Allahyar Sayyadmanesh'i kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 2001 doğumlu futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
18 yaşındaki forvet oyuncusu, 2023-24 sezonu sonuna dek sarı-lacivertli formayı giyecek.
Geride kalan sezonu İran'ın İstiklal takımında geçiren genç oyuncu, 18 resmi maçta 2 gol kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 03:10 Kaynak: AA
fenerbahçe, futbolcu, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Emre Belözoğlu bugün imzayı atıyor Fenerbahçe, Allahyar Sayyadmanesh transferini resmen açıkladı Arda Turan'dan göbek açıklaması Beşiktaş'ın Visca planı! 3 oyuncu artı 3 milyon euro

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.7.2019 15:26:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, İranlı futbolcu Allahyar'ı transfer etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]