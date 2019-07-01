Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, İranlı golcü Allahyar Sayyadmanesh ile 2024 yılına kadar anlaştıklarını açıkladı.
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Fenerbahçe, İranlı golcü Allahyar Sayyadmanesh ile 2024 yılına kadar anlaştıklarını açıkladı.

30 dakika önce

Fenerbahçe, İranlı golcü Allahyar Sayyadmanesh ile 2024 yılına kadar anlaştıklarını açıkladı.

Fenerbahçe, İranlı golcü Allahyar Sayyadmanesh ile 2024 yılına kadar anlaştıklarını açıkladı., System.String[]
Fenerbahçe, İranlı golcü Allahyar Sayyadmanesh ile 2024 yılına kadar anlaştıklarını açıkladı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 02:59 Kaynak: İHA
fenerbahçe, Spor
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