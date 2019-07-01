Fenerbahçe, İranlı golcü Allahyar Sayyadmanesh ile 2024 yılına kadar anlaştıklarını açıkladı.
30 dakika önce
Fenerbahçe, İranlı golcü Allahyar Sayyadmanesh ile 2024 yılına kadar anlaştıklarını açıkladı.
Fenerbahçe
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 02:59 Kaynak: İHA
, İranlı golcü Allahyar Sayyadmanesh ile 2024 yılına kadar anlaştıklarını açıkladı. - İSTANBUL
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