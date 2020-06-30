Fenerbahçe ile yolları ayrılan İtalyan oyuncu Datome, yayımladığı veda mesajında sarı-lacivertlilerin, İstanbul'un ve Türkiye'nin kendisinin bir parçası olduğu söyledi.

Fenerbahçe Basketbol Takımı ile yolları ayrılan İtalyan oyuncu Luigi Datome, sosyal medya hesabından veda mesajı yayımladı. Sarı-lacivertlilere en şekilde katkı vermek için geldiğini söyleyen Datome, "Fenerbahçe oyuncusu olarak yaptığım ilk paylaşımı tekrar okudum, beş yıl önceydi. Mümkün olan en üst seviye ve hedefler için oynamak, takımımın alacağı sonuçlara en iyi şekilde katkı vermek istiyordum. Geride kalan beş yıl hepsini kapsadı. Hem de en yoğun ve tatminkar şekilde. Yalnızca dokuz kupa, peş peşe dört Final Four ve elbette 2017 yılındaki Euroleague şampiyonluğu açısından değil. Sadece aldığımız keyif ve beni her zaman çocukları ve gurur kaynakları gibi hissettiren sevgili taraftarlarımıza yaşattıklarımız açısından da değil. Ama asıl olarak, buraya ilk geldiğim andan itibaren hissettiğim aidiyet duygusu olarak... Fenerbahçe'ye, İstanbul'a ve hatta Türkiye'ye ait her mutlululuğu, her başarıyı ve her tatmini benimmiş gibi hissettim. Çünkü Fenerbahçe, İstanbul ve Türkiye benim bir parçam oldu" diye konuştu.

"FENERBAHÇE FORMASI İÇİN HER ŞEYİMİ VERDİĞİMİ HİSSETTİM, KARŞILIĞINDA FAZLASINI ALDIM"

Herkese teşekkür eden 32 yaşındaki basketbolcu, "Kariyerimde yeni bir meydan okumaya atılmama izin veren kulübüme teşekkür etmek istiyorum. Teşekkür etmem gereken çok insan var ve ben listeleri sevmiyorum. Kişisel olarak teşekkür etmem gerekenlere ulaştım. Burada da bana öz güven ve sorumluluk veren, destek olan, güvenen, daha iyi bir insan ve oyuncu olmama yardımcı olan ve nasıl kazanacağımı öğreten herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Bu grup, tüm Fenerbahçe Ailesi'ni, Fenerbahçe'de oynarken çalıştığım iki başkanımdan beni alkışlayan son taraftara kadar herkesi kapsıyor. Gerçekten teşekkür ediyorum. Bu beş senede, Fenerbahçe forması için her şeyimi verdiğimi hissettim, ama karşılığında sizlerden çok daha fazlasını aldım" şeklinde konuştu.

(İHA)