Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, İstanbulspor maçı hazırlıklarına başladı
Son Dakika Spor Fenerbahçe, İstanbulspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor

Fenerbahçe, İstanbulspor maçı hazırlıklarına başladı

6 saat önce

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu ilk maçında sahasında oynayacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Fenerbahçe, İstanbulspor maçı hazırlıklarına başladı, System.String[]

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu ilk maçında sahasında oynayacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.


Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktörü Ersun Yanal yönetiminde yapılan antrenmanda Göztepe maçında ilk 11 başlayan futbolcular, rejenerasyon çalışmasıyla antrenmanı tamamladı. Diğer futbolcular ise koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmasının ardından pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi. İdmanda U19 Takımı futbolcuları da yer aldı.


Fenerbahçe, İstanbulspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak. - İSTANBUL

Türkiye Kupası, İstanbulspor, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 05:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Tuncay Şanlı maç sonunda isyan etti: Olan Fenerbahçe'ye oluyor
Vedat Muriç'ten sakatlık açıklaması: 4 tane bağ yırtık, bandajsız oynayamam Fenerbahçe-İstanbulspor maçının hakemi belli oldu! Leicester City, Çağlar Söyüncü için 80 milyon euro istiyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2019 23:16:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, İstanbulspor maçı hazırlıklarına başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]