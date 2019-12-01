Fenerbahçe, İstanbulspor maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu ilk maçında sahasında oynayacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.



Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktörü Ersun Yanal yönetiminde yapılan antrenmanda Göztepe maçında ilk 11 başlayan futbolcular, rejenerasyon çalışmasıyla antrenmanı tamamladı. Diğer futbolcular ise koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmasının ardından pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi. İdmanda U19 Takımı futbolcuları da yer aldı.



Fenerbahçe, İstanbulspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak. - İSTANBUL