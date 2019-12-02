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Fenerbahçe, İstanbulspor maçına hazır

6 saat önce

Fenerbahçe Futbol Takımı, Ziraat Türkiye Kupası'nda TFF 1. Lig takımlarından İstanbulspor ile yarın yapacağı 5. tur ilk maçının hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe, İstanbulspor maçına hazır, System.String[]

Fenerbahçe Futbol Takımı, Ziraat Türkiye Kupası'nda TFF 1. Lig takımlarından İstanbulspor ile yarın yapacağı 5. tur ilk maçının hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. İdman, çift kale maç ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sakatlıkları süren Mevlüt Erdinç ve Hasan Ali Kaldırım özel program dahilinde çalıştı.

Fenerbahçe, yarın saat 20.45'te başlayacak maçta Ülker Stadı'nda İstanbulspor'u konuk edecek.

İstanbulspor, Fenerbahçe, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 08:36 Kaynak: AA
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