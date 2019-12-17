Fenerbahçe, İstanbulspor maçına hazır - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe, İstanbulspor maçına hazır - Son Dakika Spor

Fenerbahçe, İstanbulspor maçına hazır

6 saat önce

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur rövanş maçında TFF 1'inci Lig ekiplerinden İstanbulspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe, İstanbulspor maçına hazır, System.String[]

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur rövanş maçında TFF 1'inci Lig ekiplerinden İstanbulspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından yapılan dar alanda çift kale maçla devam eden idman bireysel çalışmalarla noktalandı. Sarı-lacivertliler, İstanbulspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur rövanş maçında yarın saat 20.45'te deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe ilk karşılaşmayı sahasında 4-0 kazanmıştı.


Can Bartu Tesisleri, Türkiye Kupası, İstanbulspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 09:54 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kupada Son 16'nın ilk takımı Kasımpaşa
Minik bir Galatasaray taraftarı tribüne alınmadı! İşte o tepki çeken anlar İşte Radamel Falcao'nun Tuzlaspor'a attığı gol! Tuzla-G.Saray maçı sonrasında yumruklar havada uçuştu!

Son Dakika Haberleri
02:26 Lille, Monaco'yu 3 golle devirdi! Zeki Çelik ve Yusuf... - Son Dakika Spor
02:16 Liverpool kupada dağıldı! Aston Villa'dan 5 yedi - Son Dakika Spor
02:13 Tuzlaspor-Galatasaray maçının ardından - Gürses Kılıç - Son Dakika Spor
02:01 Tuzlaspor-Galatasaray maçının ardından - Fatih Terim - Son Dakika Spor
01:21 Radamel Falcao 95 gün sonra gol attı - Son Dakika Spor
23:51 Gökhan Çıra'dan maç sonu sert paylaşım: Eşimle bana gelene, ben daha çok gelirim - Son Dakika Spor
23:46 İşte kavga sonrası Gökhan Çıra'nın son hali! - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 04:36:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Fenerbahçe, İstanbulspor maçına hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]