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Fenerbahçe, istatistiklerini yükseltti

7 saat önce

Fenerbahçe, 2019-2020 sezonunun ilk 14 haftasında gösterdiği performans ile geçen sezonun ilk 14 haftasını geride bıraktı.

Fenerbahçe, istatistiklerini yükseltti, System.String[]

Fenerbahçe, 2019-2020 sezonunun ilk 14 haftasında gösterdiği performans ile geçen sezonun ilk 14 haftasını geride bıraktı.

Süper Lig'de bu sezon iyi bir başlangıç yapan ancak zaman zaman iniş çıkışlar yaşayan Fenerbahçe, 14 haftada gösterdiği performans ile geçtiğimiz sezonun 14 haftasındaki istatistikleri geride bıraktı. Sarı-lacivertli ekip 2018-2019 sezonunda 14 gol, 8 asist, 183 şut, 132 şut pası, 935 atak aksiyonu ve bin 114 top kazanımıyla oynarken, bu sezon 28 gol, 16 asist, 240 şut, 155 şut pası, 977 atak aksiyonu ve bin 127 top kazanımıyla yükselişe geçti. Pas parametrelerinde 18-19 sezonunda 6 bin 86 pas yapan sarı-lacivertli ekip, 19-20 sezonunda ise 7 bin 626 pas ile hem geçen sezonu geçti hem de bu sezonun en yüksek pas yüzdesine sahip takımı oldu.

(Ozan Buğra Koşar/İHA)

Fenerbahçe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 10:30 Kaynak: İHA
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