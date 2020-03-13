Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor

Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

6 saat önce

Süper Lig'in 26'ncı haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

Süper Lig'in 26'ncı haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde saat 12: 00'da ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, 3 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Sarı lacivertli futbolcular, taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı sonlandırdı.

İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, saat 17.10'da kalkacak uçakla Konya'ya hareket edecek.


İttifak Holding, Fenerbahçe, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 04:47 Kaynak: DHA
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