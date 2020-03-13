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Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
6 saat önce
Süper Lig'in 26'ncı haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 04:47 Kaynak: DHA
Süper Lig'in 26'ncı haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Can Bartu Tesisleri'nde saat 12: 00'da ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, 3 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Sarı lacivertli futbolcular, taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı sonlandırdı.
İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, saat 17.10'da kalkacak uçakla Konya'ya hareket edecek.
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