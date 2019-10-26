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Son Dakika Spor Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor maçından notlar

Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor maçından notlar

1 saat önce

Süper Lig'in 9. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal son oynadıkları Yukatel Denizlispor maçına göre kadroda tek değişikliğe gitti.

Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor maçından notlar, System.String[]

Süper Lig'in 9. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal son oynadıkları Yukatel Denizlispor maçına göre kadroda tek değişikliğe gitti.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada uzun süredir sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Victor Moses'ı ilk 11'de sahaya süren teknik direktör Yanal, Tolga Ciğerci'yi ise yedek kulübesine çekti.

Tecrübeli teknik adam, İttifak Holding Konyaspor karşısında kalede Altay Bayındır'a görev verirken, savunmayı Mauricio Isla, Zanka, Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım dörtlüsünden kurdu.

Orta alanın göbeğinde Luiz Gustavo, Emre Belözoğlu ve Ozan Tufan'ı görevlendiren teknik direktör Yanal, kanatlarda ise Garry Rodriguez ile Victor Moses'a şans verdi. Ersun Yanal, santrforda ise yine Vedat Muric'e güvendi.

Moses döndü

Fenerbahçe'nin Nijeryalı hücum oyuncusu Victor Moses, 67 gün sonra ilk 11'e döndü.

Ligin ilk haftasında 19 Ağustos'ta Gaziantep Futbol Kulübüyle oynanan ve 5-0 kazanılan karşılaşmaya ilk 11 başlayan 28 yaşındaki oyuncu, o maçın 77. dakikasında sakatlanarak oyun alanını terk etmişti.

Sarı-lacivertlilerin ligde son oynadığı Yukatel Denizlispor maçında kadroda yer alan ancak oynamayan Moses, tam 67 gün sonra formasına kavuştu.

Fenerbahçe'de 3 eksik

Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor maçına 3 oyuncusundan yoksun çıktı.

Sarı-lacivertlilerde geçen hafta Yukatel Denizlispor ile oynanan mücadelede forma giyemeyen Nabil Dirar ile Max Kruse, İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasında da kadroda yer almadı.

Bu oyuncuların yanı sıra akciğer enfeksiyonu geçiren Harun Tekin de maç kadrosuna dahil edilmedi.

Abdullah Yiğiter ilk kez

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Abdullah Yiğiter, ilk kez A takımın maç kadrosunda yer aldı.

Sarı-lacivertlilerde, kaleci Harun Tekin yaşadığı akciğer enfeksiyonu sebebiyle 21 kişilik kadroda bulunmazken, bu oyuncunun yerine 19 yaşındaki Abdullah ilk kez kadroya dahil edildi.

Aykut Kocaman eski takımına karşı

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman, İttifak Holding Konyaspor'un başında eski takımına karşı Kadıköy'e çıktı.

Aykut Kocaman'ın yanı sıra kariyerinde daha önceden Fenerbahçe forması giyen kaleci Ertuğrul Taşkıran da eski takımına karşı oynadı.

Öte yandan sarı-lacivertli taraftarlar karşılaşma öncesinde kaleci Ertuğrul'u tribünlere çağırarak sevgi gösterisinde bulundu.

Taraftarlar maça büyük ilgi gösterdi

Fenerbahçeli taraftarlar İttifak Holding Konyaspor karşısında takımlarını yalnız bırakmadı.

Tribünlerin tamamına yakınını doldurantaraftarlar, sarı-lacivertli takıma büyük destek verdi.

Bir grup Konyaspor taraftarı da takımlarına destek için Ülker Stadı'ndaki yerini aldı.

İttifak Holding, Fenerbahçe, Konyaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 08:16 Kaynak: AA
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