Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor maçının ardından - Luiz Gustavo
Son Dakika Spor Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor maçının ardından - Luiz Gustavo

Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor maçının ardından - Luiz Gustavo

15 dakika önce

Fenerbahçeli futbolcu Luiz Gustavo, Ülker Stadı'nda oynanan ve 5-1 kazandıkları İttifak Holding Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçeli futbolcu Luiz Gustavo, Ülker Stadı'nda oynanan ve 5-1 kazandıkları İttifak Holding Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor maçının ardından - Luiz Gustavo

İttifak Holding, Luiz Gustavo, Ülker Stadı, Konyaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 12:01 Kaynak: AA
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