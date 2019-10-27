Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor maçının ardından - Luiz Gustavo
15 dakika önce
Fenerbahçeli futbolcu Luiz Gustavo, Ülker Stadı'nda oynanan ve 5-1 kazandıkları İttifak Holding Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 12:01 Kaynak: AA
Ersun Yanal'dan 5-1'lik galibiyet açıklaması: Mesaj verdiğimiz için mutluyum Aykut Kocaman'dan hem gollere hem hakeme tepki! Gustavo Fenerbahçe formasıyla ilk golünü attı Lewandowski'nin rekor kırdığı maçta Bayern Münih rahat kazandı