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Fenerbahçe izin verdi! Yeni durağı...

6 saat önce

Mehmet Ekici, geniş kadro nedeniyle TFF'ye verilen listeye bildirilmemişti.

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Mehmet Ekici, geniş kadro nedeniyle TFF'ye verilen listeye bildirilmemişti. Kadro dışı kalan deneyimli oyuncu, aylardır takımdan ayrı çalışmalarını sürdürüyor.


Mehmet Ekici, bir yandan da kendisine gelen teklifleri değerlendiriyor. Süper Lig'den Başakşehir ve Kasımpaşa'nın ilgilendiği 29 yaşındaki futbolcuya Almanya'dan da ilgi var.


Mehmet Ekici, geleceğiyle ilgili henüz kararını vermedi. Fenerbahçe, sözleşmesi haziranda bitecek olan Ekici'ye her türlü kolaylığı sağlamaya hazır.

Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Ekici, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 08:23 
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