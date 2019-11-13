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Fenerbahçe izin verdi! Yeni durağı...
6 saat önce
Mehmet Ekici, geniş kadro nedeniyle TFF'ye verilen listeye bildirilmemişti.
Mehmet Ekici, geniş kadro nedeniyle TFF'ye verilen listeye bildirilmemişti. Kadro dışı kalan deneyimli oyuncu, aylardır takımdan ayrı çalışmalarını sürdürüyor.
Mehmet Ekici, bir yandan da kendisine gelen teklifleri değerlendiriyor. Süper Lig'den Başakşehir ve Kasımpaşa'nın ilgilendiği 29 yaşındaki futbolcuya Almanya'dan da ilgi var.
Mehmet Ekici, geleceğiyle ilgili henüz kararını vermedi. Fenerbahçe, sözleşmesi haziranda bitecek olan Ekici'ye her türlü kolaylığı sağlamaya hazır.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 08:23
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