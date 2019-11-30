Fenerbahçe, İzmir'de Göztepe'ye konuk oluyor! iddaa'da öne çıkan...

GÖZTEPE - FENERBAHÇE



Emre Belözoğlu ile bir penaltı atışından yararlanamadığı maçta, Yeni Malatyaspor ile 0-0 beraber kalan Fenerbahçe, 13. haftaya girerken zirvenin 3 puan gerisinde yer alıyordu.



Max Kruse ve Vedat Muriqi'nin de iyileşmesiyle İzmir deplasmanına giden kafilede sadece sakat Mevlüt Erdinç ile cezalı Mauricio Isla yer almadı.



Geçtiğimiz sezon Bornova Stadyumu'nda oynanan maçı 1-0 kazanan Göztepe ise, geçtiğimiz hafta Alanyaspor'u deplasmanda yenerek dikkatleri üzerine çekti.



İlhan Palut yönetiminde çıktıkları 2 önemli maçtan (Yeni Malatyaspor ile birlikte) 4 puan çıkartmayı başaran İzmir'in sarı kırmızılı ekibi, puan tablosunda da ilk 10'a adım atmasını bildi.



Sakatlığı devam eden Poko dışında takımda önemli bir eksik bulunmuyor. Alanyaspor karşısında cezası sebebiyle forma giyemeyen Alpaslan Öztürk kadroya geri dönecek.



