Fenerbahçe, Kadıköy'de 15 yıl sonra derbi kaybetti

Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Galatasaray'a 3-1 yenilen Fenerbahçe, Kadıköy'de yaklaşık 15 yıl sonra derbi kaybetti

Fenerbahçe, Türk futbolundaki en önemli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı son yıllarda iç sahada ciddi bir üstünlük kurmuştu.

Kadıköy'deki son derbi yenilgisini 17 Nisan 2005'te Beşiktaş'a karşı alan Fenerbahçe, 15 yılı yakın bir süre sonra Galatasaray'a kaybetti ve derbilerdeki namağlup unvanını yitirdi.

Galatasaray'a 20 yıl sonra Kadıköy'de kaybetti

Fenerbahçe, 20 yılı aşkın bir süre sonra sahasında Galatasaray'a kaybetti.

Bu derbiye kadar iç sahada Galatasaray'a karşı son mağlubiyetini ise 22 Aralık 1999'da 2-1'lik skorla alan sarı-lacivertliler, daha sonraki 23 derbide 15 galibiyet, 8 beraberlik almıştı.

Fenerbahçe, 23 maç sonra Kadıköy'de Galatasaray derbisi kaybederek taraftarını üzdü.

Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Galatasaray'a karşı son 24 maçının sonuçları şöyle: