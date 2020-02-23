Fenerbahçe, Kadıköy'de 15 yıl sonra derbi kaybetti - Son Dakika
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Fenerbahçe, Kadıköy'de 15 yıl sonra derbi kaybetti

6 saat önce

Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Galatasaray'a 3-1 yenilen Fenerbahçe, Kadıköy'de yaklaşık 15 yıl sonra derbi kaybettiFenerbahçe, Türk futbolundaki en önemli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı son yıllarda iç sahada ciddi bir üstünlük kurmuştu.

Fenerbahçe, Kadıköy'de 15 yıl sonra derbi kaybetti, System.String[]

Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Galatasaray'a 3-1 yenilen Fenerbahçe, Kadıköy'de yaklaşık 15 yıl sonra derbi kaybetti

Fenerbahçe, Türk futbolundaki en önemli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı son yıllarda iç sahada ciddi bir üstünlük kurmuştu.

Kadıköy'deki son derbi yenilgisini 17 Nisan 2005'te Beşiktaş'a karşı alan Fenerbahçe, 15 yılı yakın bir süre sonra Galatasaray'a kaybetti ve derbilerdeki namağlup unvanını yitirdi.

Galatasaray'a 20 yıl sonra Kadıköy'de kaybetti

Fenerbahçe, 20 yılı aşkın bir süre sonra sahasında Galatasaray'a kaybetti.

Bu derbiye kadar iç sahada Galatasaray'a karşı son mağlubiyetini ise 22 Aralık 1999'da 2-1'lik skorla alan sarı-lacivertliler, daha sonraki 23 derbide 15 galibiyet, 8 beraberlik almıştı.

Fenerbahçe, 23 maç sonra Kadıköy'de Galatasaray derbisi kaybederek taraftarını üzdü.

Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Galatasaray'a karşı son 24 maçının sonuçları şöyle:

Tarih Organizasyon Sonuç (FB-GS)
07.02.2001 Türkiye Kupası 4-4
06.05.2001 Süper Lig 2-1
16.02.2002 Süper Lig 1-0
06.11.2002 Süper Lig 6-0
29.02.2004 Süper Lig 2-1
22.05.2005 Süper Lig 1-0
08.03.2006 Türkiye Kupası 2-1
22.04.2006 Süper Lig 4-0
03.12.2006 Süper Lig 2-1
08.12.2007 Süper Lig 2-0
03.02.2008 Türkiye Kupası 0-0
09.11.2008 Süper Lig 4-1
25.10.2009 Süper Lig 3-1
24.10.2010 Süper Lig 0-0
17.03.2012 Süper Lig 2-2
12.05.2012 Süper Lig 0-0
12.05.2013 Süper Lig 2-1
10.11.2013 Süper Lig 2-0
08.03.2015 Süper Lig 1-0
25.10.2015 Süper Lig 1-1
20.11.2016 Süper Lig 2-0
17.03.2018 Süper Lig 0-0
14.04.2019 Süper Lig 1-1
23.02.2020 Süper Lig 1-3

Fenerbahçe, Kadıköy, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 10:02 Kaynak: AA
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