Fenerbahçe Kadıköy'de tek yenilgi aldı! Beşiktaş maçında neler olacak? - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe Kadıköy'de tek yenilgi aldı! Beşiktaş maçında neler olacak? - Son Dakika Spor

Fenerbahçe Kadıköy'de tek yenilgi aldı! Beşiktaş maçında neler olacak?

6 saat önce

Süper Lig'in 16. haftasında 22 Aralık Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edecek Fenerbahçe, derbide saha avantajına güveniyor.

Fenerbahçe Kadıköy'de tek yenilgi aldı! Beşiktaş maçında neler olacak?, System.String[]

Süper Lig'in 16. haftasında 22 Aralık Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edecek Fenerbahçe, derbide saha avantajına güveniyor. Önemli karşılaşma öncesinde Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın bu sezon iç sahada ve deplasmanda gösterdikleri performans dikkati çekiyor.


Derbi öncesinde sarı-lacivertlilerin iç sahadaki olumlu, siyah-beyazlıların ise deplasmandaki olumsuz performansı ön plana çıkıyor. Ülker Stadı'nda oynanacak derbiye ev sahipliği yapacak Fenerbahçe, bu sezon kazandığı puanların büyük bölümünü seyircisi önünde elde etti.


Konuk Beşiktaş ise ligde puanların çoğunu misafir olduğu karşılaşmalarda kaybetti.


Fenerbahçe'den, sahasında tek yenilgi


Fenerbahçe, bu sezon seyircisi önünde aldığı sonuçlarla dikkati çekti. Sarı-lacivertliler, ligde sahasında 7 mücadeleye çıkarken sadece 1 kez yenildi.


Tek mağlubiyetini Antalyaspor'a karşı 1-0'lık skorla yaşayan Fenerbahçe, 5 maçını kazanırken 1 kez de eşitliği bozamadı. Sarı-lacivertliler, kazandığı maçlarda farklı skorlara imza attı.


Gustavo'nun Marsilya performansından esintiler;


Seyircisi önünde 5 kez sahadan mutlu ayrılan Fenerbahçe, Gaziantep FK, İttifak Holding Konyaspor ve Gençlerbirliği ağlarını 5'er kez sarstı.


Fenerbahçe, MKE Ankaragücü'nü 2-1, Kasımpaşa'yı ise 3-2 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, tek beraberliğini ise Trabzonspor'a karşı 1-1'lik skorla yaşadı.


Fenerbahçe, kalesini kapatamıyor


Fenerbahçe, iç sahada yediği gollerle de dikkati çekti. Seyircisi önünde çıktığı 7 lig maçında sadece 1 kez gol yemeyen sarı-lacivertliler, diğer 6 karşılaşmada ise kalesini kapatamadı.


Bu sezon seyircisi önündeki ilk maç olan Gaziantep FK karşısında gol yemeyen Fenerbahçe, daha sonra üst üste 6 maçta ise kalesini gole kapatamadı.


Sarı lacivertliler, bu 6 karşılaşmada 8 gole engel olamadı.


Beşiktaş deplasmanda kayıp


Beşiktaş, bu sezon puanların büyük bölümünü deplasman mücadelelerinde yitirdi. Seyircisi önünde oynadığı 8 karşılaşmada sadece 1 kez yenilen siyah-beyazlılar, deplasmandaki 7 karşılaşmadan ise 3 kez boynu bükük ayrıldı.


Konuk olduğu mücadelelerde 3 maçtan galip ayrılan Beşiktaş, 1 kez de berabere kaldı. Beşiktaş, bu 7 mücadelede kalesinde 13 gol görürken, rakip fileleri 9 kez sarstı.

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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 12:15 
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