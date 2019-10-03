Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'na isim sponsoru
Son Dakika Spor Haber

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'na isim sponsoru

54 dakika önce

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın isim sponsoru Öznur Kablo oldu.

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'na isim sponsoru, System.String[]

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın isim sponsoru Öznur Kablo oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, kadın basketbol takımının 2019-2020 sezonunda "Fenerbahçe Öznur Kablo" adıyla mücadele edeceği belirtildi.

Sponsorluk anlaşmasıyla ilgili imza töreninin, 7 Ekim Pazartesi günü Ülker Stadı'nda gerçekleştirileceği aktarıldı.

Öznur Kablo, Fenerbahçe, basketbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 05:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Eskort sitesi yöneticisinin tehditlerine dayanamayıp canına kıydı
Manavgat'ta bir kadın tüm kasapları, "Ben öğretmenim" diyerek dolandırıp sırra kadem bastı Bir türlü uslanmıyor! Cezaevinden çıktıktan sonra yine konteyner ilanıyla dolandırdı Kocaeli-konteyner ilanıyla dolandırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 18:22:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'na isim sponsoru
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]