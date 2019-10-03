Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'na isim sponsoru
54 dakika önce
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın isim sponsoru Öznur Kablo oldu.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 05:28 Kaynak: AA
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın isim sponsoru Öznur Kablo oldu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, kadın basketbol takımının 2019-2020 sezonunda "Fenerbahçe Öznur Kablo" adıyla mücadele edeceği belirtildi.
Sponsorluk anlaşmasıyla ilgili imza töreninin, 7 Ekim Pazartesi günü Ülker Stadı'nda gerçekleştirileceği aktarıldı.
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