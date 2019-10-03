Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'na isim sponsoru
1 saat önce
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, kadın basketbol takımının 2019-2020 sezonunda "Fenerbahçe Öznur Kablo" adıyla mücadele edeceği belirtildi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, kadın basketbol takımının 2019-2020 sezonunda "Fenerbahçe Öznur Kablo" adıyla mücadele edeceği belirtildi.
Sponsorluk anlaşmasıyla ilgili imza töreninin, 7 Ekim Pazartesi günü Ülker Stadı'nda gerçekleştirileceği aktarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 06:36
Eskort sitesi yöneticisinin tehditlerine dayanamayıp canına kıydı Manavgat'ta bir kadın tüm kasapları, "Ben öğretmenim" diyerek dolandırıp sırra kadem bastı Bir türlü uslanmıyor! Cezaevinden çıktıktan sonra yine konteyner ilanıyla dolandırdı Kocaeli-konteyner ilanıyla dolandırdı