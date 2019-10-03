Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'na isim sponsoru

Sponsorluk anlaşmasıyla ilgili imza töreninin, 7 Ekim Pazartesi günü Ülker Stadı 'nda gerçekleştirileceği aktarıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, kadın basketbol takımının 2019-2020 sezonunda " Fenerbahçe Öznur Kablo " adıyla mücadele edeceği belirtildi.

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