Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'na yeni başantrenör
24 dakika önce
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine İspanyol Victor Lapena getirildi.
Fenerbahçe
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 05:30 Kaynak: AA
Kadın Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine İspanyol Victor Lapena getirildi.
Sarı-lacivertli kulübün Twitter
hesabından yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Nadezhda ile FIBA Avrupa
Kupası'nı kazanan başantrenör Victor Lapena Fenerbahçe'mizde! Ailemize hoş geldin Victor." ifadelerine yer verildi.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde sezonu şampiyon tamamlayan Fenerbahçe, 3 gün önce başantrenör Valerie Garnier
ile yollarını ayırmıştı.
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