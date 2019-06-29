Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'na yeni başantrenör
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Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'na yeni başantrenör

24 dakika önce

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine İspanyol Victor Lapena getirildi.

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'na yeni başantrenör, System.String[]
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine İspanyol Victor Lapena getirildi.
Sarı-lacivertli kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Nadezhda ile FIBA Avrupa Kupası'nı kazanan başantrenör Victor Lapena Fenerbahçe'mizde! Ailemize hoş geldin Victor." ifadelerine yer verildi.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde sezonu şampiyon tamamlayan Fenerbahçe, 3 gün önce başantrenör Valerie Garnier ile yollarını ayırmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 05:30 Kaynak: AA
Twitter, basketbol, Fenerbahçe, Spor
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