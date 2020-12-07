Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda bir pozitif vaka - Son Dakika

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda bir pozitif vaka

07.12.2020 20:01
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda bir pozitif vaka, System.String[]

Fenerbahçe, kadın basketbol takımında bir oyuncunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Fenerbahçe, kadın basketbol takımında bir oyuncunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımımızın oyuncularına ve teknik ekibine Covid-19 tanı testi yapılmıştır. Bir oyuncumuzun test sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir. Oyuncumuz ev izolasyonuna alınarak tedavisine başlanmıştır. Konu hakkında gelişme oldukça tekrar kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır" denildi. - İSTANBUL

Koronavirüs, Fenerbahçe, basketbol, Kadın, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda bir pozitif vaka - Son Dakika Spor


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