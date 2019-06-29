Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda iç transfer
1 saat önce
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda milli oyuncular Tuğçe Canıtez, Esra Ural Topuz, Ayşe Cora ve İtalyan Cecilia Zandalasini ile sözleşme yenilendi.
Fenerbahçe
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 05:52 Kaynak: AA
Kadın Basketbol Takımı'nda milli oyuncular Tuğçe Canıtez
, Esra Ural Topuz, Ayşe Cora
ve İtalyan Cecilia Zandalasini ile sözleşme yenilendi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Tuğçe Canıtez ile 2, Esra Ural Topuz, Ayşe Cora ve Zandalasini ile birer sezonluk sözleşme imzalandığı belirtildi.
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