Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda iç transfer
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Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda iç transfer

1 saat önce

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda milli oyuncular Tuğçe Canıtez, Esra Ural Topuz, Ayşe Cora ve İtalyan Cecilia Zandalasini ile sözleşme yenilendi.

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda iç transfer, System.String[]
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda milli oyuncular Tuğçe Canıtez, Esra Ural Topuz, Ayşe Cora ve İtalyan Cecilia Zandalasini ile sözleşme yenilendi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Tuğçe Canıtez ile 2, Esra Ural Topuz, Ayşe Cora ve Zandalasini ile birer sezonluk sözleşme imzalandığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 05:52 Kaynak: AA
Tuğçe Canıtez, basketbol, Fenerbahçe, Spor
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