Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda transfer çalışmaları
38 dakika önce
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında kadrosuna 4 oyuncu dahil etti.
Fenerbahçe
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 08:32 Kaynak: AA
Kadın Basketbol Takımı, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında kadrosuna 4 oyuncu dahil etti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, daha önce de Fenerbahçe forması giyen milli oyun kurucu Olcay Çakır
Turgut ve Sevgi Uzun
ile birer sezonluk sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, ayrıca ABD'li basketbolcu Elizabeth Williams
ve İspanyol oyuncu Anna Cruz ile de 2019-2020 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varıldığı kaydedildi.
Başantrenörlük görevine İspanyol Victor Lapena'yı getiren Fenerbahçe, Ukraynalı skorer oyuncu Alina Iagupova'yı da bir sezonluğuna renklerine bağlamıştı. Sarı-lacivertliler ayrıca Tuğçe Canıtez
, Esra Ural Topuz, Ayşe Cora
ve Cecilia Zandalasini'nin de sözleşmesini uzatmıştı.
Fenerbahçe, Victor Lapena ile anlaştı
Fenerbahçe'nin kamp programı belli oldu
Maicon, Fenerbahçe'nin Garry Rodrigues ile ilgilenmesine büyük tepki gösterdi!
Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Guiliano, Galatasaray'a önerildi