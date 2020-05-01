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Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'ndan Alina Iagupova, Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde...
6 saat önce
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'ndan Alina Iagupova, Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde yılın en değerli oyuncusu seçildi.
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'ndan Alina Iagupova, Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde yılın en değerli oyuncusu seçildi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 01.05.2020 02:30 Kaynak: İHA
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