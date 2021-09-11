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Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nın imza tören gerçekleştirildi - Son Dakika

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nın imza tören gerçekleştirildi

11.09.2021 00:57
Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nın imza tören gerçekleştirildi, System.String[]

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nın imza töreni gerçekleştirilirken, sarı-lacivertlilerin 2 yıl önce kurduğu kadın futbol okulu öğrencileri de törende yer aldı.

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nın imza töreni gerçekleştirilirken, sarı-lacivertlilerin 2 yıl önce kurduğu kadın futbol okulu öğrencileri de törende yer aldı.

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nın imza töreni Ülker Stadı 1907 Tribünü'nde gerçekleştirildi. Törene Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Danabaş, Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Menajeri Jessica Lynne Çarmıklı, Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Nihan Su ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Törende bir konuşma yapan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Danabaş, bambaşka bir heyecanı paylaşmak için bir araya geldiklerini ifade ederek, "Ülkemizin büyük sivil toplum örgütünü olmamızın en büyük amacı sporun her dalında öncü ve örnek olmaktır. Kulübümüz bu hedeflerle kurulduğu günden beri sayısız sporcu yetiştirmiş, olimpiyatlara en çok sporcu göndermiş her türlü sorumluluğu yerine getirmiştir. Bugün Fenerbahçe olarak sahip olduğumuz branşların yanına bir yenisini daha ekliyoruz. Fenerbahçe Kadın Futbol Takımıyla yeni bir yolculuğa başlıyoruz. Bunun temelleri bizim için yeni değil 2 yıl önce atıldı. 2019 yılında kız çocuklarının futbol eğitimi alabilmeleri için dünya kız çocukları gününde kız futbol okulunu hayata geçirmiştik. O sporcular da bugün buradalar. Fenerbahçe'nin futbolla buluşan kız futbolcuların yolu açık olsun. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak nasıl ki ülkemizin dört bir yanındaki gençlerin formamızı giyme hayalleri varsa tüm kız çocukları ve kadınlarının da bu kutsal çubuklu forma hayalleri olacaktır. Hayallerinde Fenerbahçe olan kız çocuklarının elinden tutmak, desteklemek bu yola çıktığımız andan beri en büyük gücümüz oldu. Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'yla birlikte ülke ve dünyada gelişmekte olan UEFA'nın büyük önem verdiği kadın futbolunun ülkemizde büyük bir ivme kazanacağını düşünüyoruz. 28 şampiyonlukla en çok şampiyon olan futbol takımımızla birlikte kulübümüz bu alanda da lokomotif olacak. Fenerbahçe'de önemli başarıları kucaklayacak ve önemli yerlere gelecektir. Kadın futbol takımımızın hayata geçişinde çok kıymetli isimlerle çalıştık. Jessica Çarmıklı, ABD, İspanya, Rusya ve Türkiye'de forma giymiş Türk Milli Takımı'nda forma giymiş, kadın futbol alanında UEFA ve FIFA'nın takibinde olan pek çok önemli adım atan eğitimler almış kıymetli bir isim. Teknik Direktör olarak ailemize katılan Nihan Su hocamız da pek çok takımda futbol oynamış, milli takım forması giymiş, kaptanlık yapmış, hocalık yapmış. Hayatı sporla ve kadın futbolcularla geçmiş çok kariyerli bir isim. Kadın futbol takımımız uyumlu çalışma süreci sonucunda oluşturuldu ve potansiyelli bir takım. A takım yaptığımız işleri altyapıda da geliştireceğiz. Ülkemizde kadın futbolunun ne noktaya geleceğini hep birlikte yaşayacağız. Fenerbahçe olarak rakiplerimizle birlikte Türkiye Futbol Federasyonu'na yarışmaya birinci ligden başlamak adına bir başvurumuz oldu. Kadın futbolunda bir noktaya gelinmesi için kararın verilmesini bekliyoruz. Ligin statüsü sponsorluk konusunda belirleyici olması için ilgili kararın açıklanmasını bekliyoruz. Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı antrenmanlarını Dereağzı Tesisleri'nde yapacaktır. Maçları oynayacağımız stadı ise belirlemek üzere çalışmaları yapıyoruz, son noktaya gelmek üzereyiz. Çok yakın zamanda belli olacak. Mabedimize en yakın yerde oynayacağız elimizden geldiğince. Kadın takımı formaları Fenerium'da satılacaktır. Amacımız tüm şubelerde olduğu gibi bütçenin sponsorlar tarafından karşılanması olacak. Ciddi bir ilgi var kadın futboluna. Takım sayısı ve oyuncu sayısı artıyor. UEFA'nın ve FIFA'nın ciddi bir eğilimi var. Geliştikçe sponsorların eğilimi artıyor. Biz de bu sponsorlarla yola devam edeceğiz" dedi.

Jessica Lynne Çarmıklı: "Önümüzdeki yıllarda kadın takımı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarışacak "

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Menajeri Jessica Lynne Çarmıklı, sarı-lacivertlilerde olmaktan büyük bir onur duyduğunu ifade ederek, "Fenerbahçe gibi kulübü temsil etmek onur. Kadın futbolunda olmak da. Bu ülkede kadın futbolu için büyük bir potansiyel var sadece ülke değil, Avrupa çapında da potansiyel var. Futbol her zaman kalbime çok yakın oldu. Futbol sayesinde çok fazla fırsat elde ettim. Türkiye'deki kadınların da bu fırsatı elde etme hakkı var. 114 yıllık bu kulüpte kadın futbolunu kurduğumuz için çok mutluyum. Başkanımız Ali Koç'a ve Kemal Danabaş'a teşekkür etmek istiyorum. Bu vizyona sahip oldukları için. Bu branş UEFA tarafından önem gösterilen bir branş. Burada olduğum için çok şanslıyım. Fenerbahçe'nin gerçekten büyük potansiyeli var. Sadece buradaki kızlar için değil genel için. Önümüzdeki yıllarda kadın takımı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarışacak" ifadelerini kullandı.

Nihan Su: "Bu takımın teknik direktörü olmanın gururunu yaşıyorum"

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Nihan Su, kadın futbolu adına, kadın antrenörler adına heyecanlı olduğunu söyleyerek, "Doğru bir yerde olduğumu görüyorum. İlk 11 yılı futbolculuk olmak üzere 1995'ten bu yana kadın futbolunun bizzat içerisinde bulundum. Bu süreçte kız çocuklarımızın kendini geliştirmesi engelleri aşabilmesi başarılı olması için ciddi bir emek ortaya koydum. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye'nin en büyük spor ve sivil toplum örgütü olan Fenerbahçe Kadın Futbolu şubesi açması devasa bir adım. Fenerbahçe gibi özellikle son 3 yıldır Türkiye'de toplumsal cinsiyet eşitliğiyle kadın ve kız çocuklarının korunması çalışmaları yapan bir devin kadın futboluna adım atması gelişmeleri taçlandıran kadın futbolunu markalaştıran en önemli unsur. Kadın futbol emekçisi olan 26 yılın sonunda bu noktaya varabildiğimiz için çok mutluyuz. Ben de Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nın Teknik Direktörü olmanın tarifsiz gururunu yaşıyorum. Ekibimizle ve futbolcularımızla birlikte bu forma altında öncü başarılara adım atacağımızın sözünü veriyorum. Futbol topunu kalbime yakın tutan insanlardan biriyim. Türkiye'nin her noktasında mücadele edecek kız çocuklarımız için birlikte olmaya davet ediyorum. Çok güzel başarılarla kadın futbol takımımızı sizlere izlettirmek istiyoruz. Biz kadın futbolunda, kadın liglerinde rekabetin olması gerektiğini düşünüyoruz. Herhangi bir kulüp üzerinden gitmek değil tüm kulüplerimize sevgi ve saygı duyuyoruz. Rekabet güzel olacak daha da fazla kadın futbol kulübü artacaktır. Biz geçen hafta itibarıyla sahaya indik ciddi bir talep alıyoruz. En kısa sürede takımımızın en iyi koşullarda yer alabilmesi, en iyi kadroyla yer alabilmesi için çalışmalar devam ediyor. Biz de başa baş mücadele edecek kızlarımızı sahaya sürerek ciddi bir rakip olacağız" diye konuştu.

Tören konuşmaların ardından kadın futbol okulu öğrencileriyle birlikte fotoğraf çekimiyle sona erdi. - İSTANBUL

Togo Cumhuriyeti, Fenerbahçe, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nın imza tören gerçekleştirildi - Son Dakika Spor


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