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Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nın lansmanı yapıldı - Son Dakika

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nın lansmanı yapıldı

10.09.2021 14:42

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nın lansmanı yapıldı (2)Mustafa Kemal Danabaş: Bundan sonra sadece erkek çocukları değil, kız çocukları da kutsal çubuklu formamızı giymek için hayal kuracaktır"Direkt olarak 1'inci Lig'den başlama talebimiz oldu, bir an önce bununla ilgili bir karar...

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nın lansmanı yapıldı (2)

Mustafa Kemal Danabaş: Bundan sonra sadece erkek çocukları değil, kız çocukları da kutsal çubuklu formamızı giymek için hayal kuracaktır

"Direkt olarak 1'inci Lig'den başlama talebimiz oldu, bir an önce bununla ilgili bir karar verilmesini istiyoruz"

"Maçları oynayacağımız stat ile ilgili son çalışmaları yapıyoruz, mabedimize en yakın yerde oynayacağız"

Jessica Çarmıklı: İnanıyorum ki Fenerbahçe, ilerleyen yıllarda UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde yarışacak

Nihan Su: Ülkemiz adına devasa bir adım

Ata SELÇUK - Ali DANAŞ/ - Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nın lansmanı gerçekleştirildi.

Haziran ayında yapılan Fenerbahçe Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda kongre üyelerinden alınan yetki ile kadın futbol takımı için çalışmaya başlayan sarı lacivertli kulüp, resmiyete kavuşturduğu Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı için bugün bir lansman düzenledi. Ülker Stadyumu'nda gerçekleştirilen lansmana Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kemal Danabaş, Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Menajeri Jessica Çarmıklı ve Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Nihan Su katıldı.

MUSTAFA KEMAL DANABAŞ: BUNDAN SONRA SADECE ERKEK ÇOCUKLARI DEĞİL, KIZ ÇOCUKLARI DA KUTSAL ÇUBUKLU FORMAMIZI GİMEK İÇİN HAYAL KURACAKTIR

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kemal Danabaş, sarı lacivertli kulübün kadın futbol takımının temellerini 2 yıl önce attığını kaydederek, "2019 yılında kız çocuklarının futbol eğitimi alabilmeleri için Fenerbahçe Spor Okulları bünyesinde bir çalışma gerçekleştirmiştik. Kızlarımızın yolu açık ve aydınlık olsun. Bundan sonra sadece erkek çocukları değil, kız çocukları da kutsal çubuklu formamızı giymek için hayal kuracaktır. Umuyoruz ki kulübümüz bu anlamda da lokomotif kulüp olacaktır. Direkt olarak 1'inci Lig'den başlama talebimiz oldu. Bir an önce bununla ilgili bir karar verilmesini istiyoruz. Bu karar, sponsorluk görüşmelerimizi doğrudan etkileyecektir" dedi.

"MAÇLARI OYNAYACAĞIMIZ STAT İLE İLGİLİ SON ÇALIŞMALARI YAPIYORUZ"

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nın maçlarını hangi statta oynayacağıyla ilgili gelen soruya Danabaş, "Antrenmanlarını Dereağzı Tesisleri'nde yapacak. Maçları oynayacağımız stat ile ilgili son çalışmaları yapıyoruz. Mabedimize en yakın yerde oynayacağız. En yakın zamanda açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

Amaçlarının şubenin bütçesini sponsorlardan oluşturmak olduğunu kaydeden Danabaş, "Amacımız tüm şubelerde olduğu gibi bütçenin sponsorlar tarafından karşılanması olacaktır. Ülkede ve dünyada kadın futboluna karşı çok büyük bir ilgi var. UEFA ve FIFA'nın çok ciddi bir eğilimi var. Bu durumda sponsorların da ilgisi artıyor. Biz de bütçemizi maksimum şekilde sponsorlar tarafından karşılamak istiyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.

JESSICA ÇARMIKLI: İNANIYORUM Kİ FENERBAHÇE, İLERLEYEN YILLARDA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE YARIŞACAK

Kadın Futbol Takımı Menajeri Jessica Çarmıklı, Fenerbahçe gibi büyük bir kulübü temsil etmenin kendisi adına çok büyük bir onur olduğunu söyleyerek, "İnanıyorum ki bu ülkede kadın futbolu için çok büyük bir potansiyel var. 114 yılını tamamlamış bu kulüpte bulunduğumuz ve bu kulübün kadın futbol takımını kurduğumuz için çok mutluyum. Başkanımız Ali Koç ve yöneticimiz Mustafa Kemal Danabaş'a da teşekkür ediyorum bu aadımı attıkları ve bize gösterdikleri destek için. Fenerbahçe'nin çok büyük bir potansiyeli olduğunu düşünüyorum. İnanıyorum ki Fenerbahçe, ilerleyen yıllarda UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde yarışacak" ifadelerini kullandı.

NİHAN SU: ÜLKEMİZ ADINA DEVASA BİR ADIM

Kadın futbol takımının teknik direktörü Nihan Su ise şöyle konuştu: "1995 yılından itibaren kadın futbolunun içerisindeyim. Kız çocuklarının başarılı olması için çok ciddi bir emek koyduğumu söyleyebilirim. Ülkenin en büyük spor kulübü ve sivil toplum örgütünün kadın futbol takımı açması, ülkemiz adına devasa bir adım. Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nın teknik direktörü olmanın tarifsiz duygusunu yaşıyorum. Büyük başarılara imza atmak için bütün çabayı göstereceğimizin sözünü veriyorum."

"Kadın futbolunda, kadın liglerimizde rekabetin olması gerektiğini düşünüyoruz" diyen Su, "Rekabet güzel olacak. Kadın futbol kulüplerimizin sayısının artacağını düşünüyorum. En kısa sürede, takımımızın en iyi koşullarda en iyi kadroyla yer alabilmesi için çalışmalarımız devam ediyor" dedi ve sözlerini tamamladı.

Konuşmaların tamamlanmasının ardından kadın futbol takımıyla ilgili bir video yayınlanırken, sonrasında menajer Jessica Çarmıklı ve teknik direktör Nihan Su, kendilerini sarı lacivertli kulübe bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nın lansmanı yapıldı
Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nın lansmanı yapıldı
Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nın lansmanı yapıldı
Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nın lansmanı yapıldı

Şampiyonlar Ligi, Fenerbahçe, Futbol, UEFA, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nın lansmanı yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nın lansmanı yapıldı - Son Dakika
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