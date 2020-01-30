Fenerbahçe Kadın ve Erkek Basketbol Takımları deprem bölgesi için omuz omuza - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe Kadın ve Erkek Basketbol Takımları deprem bölgesi için omuz omuza - Son Dakika Spor

Fenerbahçe Kadın ve Erkek Basketbol Takımları deprem bölgesi için omuz omuza

6 saat önce

Fenerbahçe Kulübü, geçtiğimiz hafta meydana gelen depremin yaralarını sarabilmek adına, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu ile Metro Enerji Spor Salonu'nun kapılarını vatandaşlara açıyor.

Fenerbahçe Kadın ve Erkek Basketbol Takımları deprem bölgesi için omuz omuza, System.String[]

Fenerbahçe Kulübü, geçtiğimiz hafta meydana gelen depremin yaralarını sarabilmek adına, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu ile Metro Enerji Spor Salonu'nun kapılarını vatandaşlara açıyor.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu ile Metro Enerji Spor Salonu, 31 Ocak Cuma gününden itibaren, 2 Şubat Pazar günü saat 18: 00'e kadar vatandaşların, Elazığ ve Malatya için ileteceği kışlık kıyafetler ve hijyen malzemelerini toplayabilmek adına kapılarını açacak. Bu süreçte Kadın Basketbol Takımının 31 Ocak Cuma günü 20: 00'de Ormanspor ile Metro Enerji Spor Salonu'nda, Erkek Basketbol Takımının ise 2 Şubat Pazar günü 15: 15'te Türk Telekom ile Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynayacağı maçlara gelecek sarı-lacivertli taraftarların da yardım malzemelerini, salon görevlilerine teslim edebilecek. Toplanacak tüm yardım malzemeler, Pazartesi günü itibarıyla AFAD yetkililerine teslim edilecek ve ivedilikle yardım bekleyenlere ulaştırılacak.


Fenerbahçe Kulübü, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 04:36 Kaynak: DHA
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