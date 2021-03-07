Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nda bir oyuncunun daha Kovid-19 testi pozitif çıktı
07.03.2021 15:54
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nda bir oyuncunun daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nda bir oyuncunun daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.
Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'mıza bugün yapılan PCR testleri sonucunda 1 sporcumuzun testi pozitif olarak sonuçlanmış olup izolasyona alınmıştır." denildi.
Daha önce de iki oyuncusunun test sonucu pozitif çıkan sarı-lacivertli ekipte, üç sporcunun izolasyon ve tedavi sürecinin devam ettiği belirtildi.
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