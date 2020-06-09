Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda Fatma Yıldırım, Kelsey Robinson, Damla Çakıroğlu, Jordan...
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda Fatma Yıldırım, Kelsey Robinson, Damla Çakıroğlu, Jordan Thompson ve Sıla Çalışkan ile yollar ayrıldı.
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda Fatma Yıldırım, Kelsey Robinson, Damla Çakıroğlu, Jordan Thompson ve Sıla Çalışkan ile yollar ayrıldı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 04:36 Kaynak: İHA
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