Fenerbahçe: Kadına Şiddete Tahammülümüz Yok!

Fenerbahçe Spor Kulübü, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günleri kapsamında dikkat çeken adımlar attı.

2018 yılında Birleşmiş Milletler Kadın Birimiyle yapılan işbirliğinin ardından hem eşitlik hem de kadına yönelik şiddete karşı önemli adımlar atan Fenerbahçe Spor Kulübü, bu yıl da 25 Kasım-10 Aralık Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günleri kapsamında iletişim çalışması başlattı.

Kadın ve Şiddet kelimelerinin yan yana gelmesine dahi tahammül etmiyoruz! Bugünden geleceğe iz bırakmak, emanet aldığımız değerleri yarınlara taşımak, geleceğimizi "eşitlikle" resmetmek için kadın haklarına, insan hayatına saygı duyan bireyler yetiştirmek için sessiz kalmıyor, görmezden gelmiyor, üstünü kapatmıyoruz! Kadına şiddete #TahammülümüzYok! Bu yıl hiçbir kadın öldürülmedi! Kadına şiddet sona erdi! Kadınlar iş hayatında, sporda önemli roller üstlendi! Özgürce hayallerine yürüyen kız çocukları için Türkiye çığır açtı! ... diyeceğimiz yarınlar için! Bugün kadına şiddete tahammülümüz yok diyor, buna karşı durmak için milyonlarla birlikte buradayız diyoruz!"