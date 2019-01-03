Fenerbahçe, Kadro Dışı Olan Kaleci Volkan Demirel'in Affedilerek Antalya Kampına Katılacağını...
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IHAAW141311-SPO/03-01-2019- Fenerbahçe, kadro dışı olan kaleci Volkan Demirel'in affedilerek Antalya kampına katılacağını açıkladı.
IHAAW141311-SPO/03-01-2019
- Fenerbahçe
, kadro dışı olan kaleci Volkan Demirel
'in affedilerek Antalya
kampına katılacağını açıkladı. 03.01.2019 14: 13: 11 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:19 Kaynak: İHA
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