Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Kafilesi Ankara'ya Hareket Etti

Fenerbahçe Kafilesi Ankara'ya Hareket Etti

9 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak Fenerbahçe, Ankara'ya gitti.

Fenerbahçe Kafilesi Ankara'ya Hareket Etti, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak Fenerbahçe, Ankara'ya gitti.

Karşılaşma öncesinde son antrenmanını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yaparak hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, daha sonra kara yoluyla Ankara'ya hareket etti.

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Michael Frey kafilede yer almadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 02:30 Kaynak: AA

MKE Ankaragücü, Ankara, Fenerbahçe, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe, Sangare'yle Söz Kesti Galatasaray, Alper Potuk ve Şener Özbayraklı'yı İstiyor Fenerbahçe Taraftarından Ekrem İmamoğlu Tezahüratı "Fener Ol" Kampanyasına Fenerbahçeli Sporculardan 10 milyon TL
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.4.2019 14:39:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Kafilesi Ankara'ya Hareket Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]