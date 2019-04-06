Fenerbahçe Kafilesi Ankara'ya Hareket Etti
9 dakika önce
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak Fenerbahçe, Ankara'ya gitti.
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak Fenerbahçe, Ankara'ya gitti.
Karşılaşma öncesinde son antrenmanını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yaparak hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, daha sonra kara yoluyla Ankara'ya hareket etti.
Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Michael Frey kafilede yer almadı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 02:30 Kaynak: AA
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