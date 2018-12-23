Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Kafilesi Antalya'da

Fenerbahçe Kafilesi Antalya'da

45 dakika önce

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın deplasmanda Antalyaspor ile yapacağı maç için Antalya'ya geldi.

Fenerbahçe Kafilesi Antalya'da, System.String[]
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın deplasmanda Antalyaspor ile yapacağı maç için Antalya'ya geldi.


Özel uçakla İstanbul'dan Antalya'ya gelen sarı-lacivertli kafileyi, havalimanında bir grup Fenerbahçeli taraftar, çiçekler ve sevgi gösterileriyle karşıladı.


Taraftarlar futbolculara ve teknik direktör Ersun Yanal'a tezahüratta bulundu.

Fenerbahçe kafilesi, daha sonra konaklayacağı otele geçti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 05:10 Kaynak: AA

Antalyaspor, Fenerbahçe, Antalya, Spor
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