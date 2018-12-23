Fenerbahçe Kafilesi Antalya'da
45 dakika önce
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın deplasmanda Antalyaspor ile yapacağı maç için Antalya'ya geldi.
Fenerbahçe
, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın deplasmanda Antalyaspor
ile yapacağı maç için Antalya'ya geldi.
Özel uçakla İstanbul
'dan Antalya'ya gelen sarı-lacivertli kafileyi, havalimanında bir grup Fenerbahçeli taraftar, çiçekler ve sevgi gösterileriyle karşıladı.
Taraftarlar futbolculara ve teknik direktör Ersun Yanal
'a tezahüratta bulundu.
Fenerbahçe kafilesi, daha sonra konaklayacağı otele geçti.
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 05:10 Kaynak: AA
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