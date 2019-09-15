Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe kafilesi Antalya'da!
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Fenerbahçe kafilesi Antalya'da!

1 saat önce

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na gelen sarı-lacivertli kafileyi, taraftarlar tezahüratlarla karşıladı.

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Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Gazipaşa- Alanya Havalimanı'na gelen sarı-lacivertli kafileyi, taraftarlar tezahüratlarla karşıladı.


Havalimanında kendisini bekleyen otobüse binen kafile, konaklayacakları Alanya ilçesindeki otele hareket etti.


Fenerbahçe ile haftaya lider giren Aytemiz Alanyaspor, yarın saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.


Sabiha Gökçen, Fenerbahçe, Gazipaşa, Alanya, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 04:10 
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