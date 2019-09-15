Fenerbahçe kafilesi Antalya'da!
1 saat önce
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na gelen sarı-lacivertli kafileyi, taraftarlar tezahüratlarla karşıladı.
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Gazipaşa- Alanya Havalimanı'na gelen sarı-lacivertli kafileyi, taraftarlar tezahüratlarla karşıladı.
Havalimanında kendisini bekleyen otobüse binen kafile, konaklayacakları Alanya ilçesindeki otele hareket etti.
Fenerbahçe ile haftaya lider giren Aytemiz Alanyaspor, yarın saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 04:10
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