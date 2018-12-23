Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Kafilesi Antalya'ya Geldi

Fenerbahçe Kafilesi Antalya'ya Geldi

4 dakika önce

- Kafileyi bekleyen taraftarlardan detaylar Fenerbahçeli futbolcuların taraftarlarla fotoğraf çektirmesi Havalimanından çıkan futbolcuların takım otobüsüne binmeleri ANTALYA - Süper Lig'de yarın Antalyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe kafilesi, Antalya'ya geldi.

Fenerbahçe Kafilesi Antalya'ya Geldi, System.String[]
- Kafileyi bekleyen taraftarlardan detaylar
Fenerbahçeli futbolcuların taraftarlarla fotoğraf çektirmesi
Havalimanından çıkan futbolcuların takım otobüsüne binmeleri ANTALYA - Süper Lig'de yarın Antalyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe kafilesi, Antalya'ya geldi.
Fenerbahçeli futbolcuları, havalimanında bir grup taraftar tezahüratlarla karşıladı. Futbolculara ve teknik heyete çiçek hediye eden taraftarlar, bazı futbolcularla da fotoğraf çektirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 05:46 Kaynak: AA

Spor
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