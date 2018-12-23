Fenerbahçe Kafilesi Antalya'ya Geldi

- Kafileyi bekleyen taraftarlardan detaylar Fenerbahçeli futbolcuların taraftarlarla fotoğraf çektirmesi Havalimanından çıkan futbolcuların takım otobüsüne binmeleri ANTALYA - Süper Lig'de yarın Antalyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe kafilesi, Antalya'ya geldi.

- Kafileyi bekleyen taraftarlardan detaylar

Fenerbahçeli futbolcuların taraftarlarla fotoğraf çektirmesi

Havalimanından çıkan futbolcuların takım otobüsüne binmeleri ANTALYA - Süper Lig'de yarın Antalyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe kafilesi, Antalya'ya geldi.

Fenerbahçeli futbolcuları, havalimanında bir grup taraftar tezahüratlarla karşıladı. Futbolculara ve teknik heyete çiçek hediye eden taraftarlar, bazı futbolcularla da fotoğraf çektirdi.

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