Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Kafilesi Bursa'ya Geldi

Fenerbahçe Kafilesi Bursa'ya Geldi

12 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın Bursaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, Bursa'ya geldi.

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Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın Bursaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, Bursa'ya geldi.

Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüs, geniş güvenlik önlemleri altında Nilüfer ilçesinde konaklanacak otele ulaştı.


Burada kafileyi karşılayan bir grup sarı-lacivertli taraftar, tezahüratlarda bulundu.

Bursaspor ile Fenerbahçe, yarın saat 20.00'de Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 06:15 Kaynak: AA

Bursaspor, Bursa, Fenerbahçe, Spor
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