Fenerbahçe Kafilesi Bursa'ya Geldi

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın Bursaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, Bursa'ya geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın Bursaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, Bursa'ya geldi.



Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüs, geniş güvenlik önlemleri altında Nilüfer ilçesinde konaklanacak otele ulaştı.





Burada kafileyi karşılayan bir grup sarı-lacivertli taraftar, tezahüratlarda bulundu.



Bursaspor ile Fenerbahçe, yarın saat 20.00'de Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

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