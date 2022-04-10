SPOR Fenerbahçe kafilesi derbi maçı için yola çıktı - Son Dakika
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SPOR Fenerbahçe kafilesi derbi maçı için yola çıktı

10.04.2022 18:39

Fenerbahçe kafilesi derbi maçı için yola çıktıMustafa AKIN / İSTANBUL, (DHA) - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında evinde ağırlayacağı Galatasaray maçı için Ülker Stadyumu'na doğru yola çıktı.

Fenerbahçe kafilesi derbi maçı için yola çıktı

Mustafa AKIN/ İSTANBUL, (DHA) - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında evinde ağırlayacağı Galatasaray maçı için Ülker Stadyumu'na doğru yola çıktı. Sarı-lacivertlileri tesislerin önünde toplanan taraftar yolcu etti.

Saat 20.30'da başlayacak mücadele için saat 18.35'te tesislerden ayrılan sarı lacivertli kafileyi taraftarı meşale ve tezahüratlarla uğurladı.

SPOR Fenerbahçe kafilesi derbi maçı için yola çıktı
SPOR Fenerbahçe kafilesi derbi maçı için yola çıktı
SPOR Fenerbahçe kafilesi derbi maçı için yola çıktı

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Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Derbi, DHA, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Fenerbahçe kafilesi derbi maçı için yola çıktı - Son Dakika


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