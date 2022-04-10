SPOR Fenerbahçe kafilesi derbi maçı için yola çıktı - Son Dakika

Fenerbahçe kafilesi derbi maçı için yola çıktı
Mustafa AKIN/ İSTANBUL, (DHA) - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında evinde ağırlayacağı Galatasaray maçı için Ülker Stadyumu'na doğru yola çıktı. Sarı-lacivertlileri tesislerin önünde toplanan taraftar yolcu etti.
Saat 20.30'da başlayacak mücadele için saat 18.35'te tesislerden ayrılan sarı lacivertli kafileyi taraftarı meşale ve tezahüratlarla uğurladı.
Kaynak: DHA
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