Fenerbahçe kafilesi Düzce'de
56 dakika önce
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlık kampı için Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'ne geldi.
Fenerbahçe
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 04:57 Kaynak: AA
, yeni sezon hazırlık kampı için Düzce
'nin Kaynaşlı
ilçesindeki Topuk Yaylası
Tesisleri'ne geldi. İstanbul
'daki ilk etap çalışmalarını tamamlayarak öğle saatlerinde İstanbul'dan yola çıkan sarı-lacivertliler, Düzce'ye ulaştı. Kaynaşlı gişelerinden çıkış yapan kafile, ilçede bulunan tesislerde kampa girdi.
Takımı, tesis müdürü Ayten Yıldırım ve personel çiçeklerle karşıladı.
Fenerbahçe, kampın ilk antrenmanını bu akşam basına kapalı gerçekleştirecek.
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