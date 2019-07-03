Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe kafilesi Düzce'de
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Fenerbahçe kafilesi Düzce'de

42 dakika önce

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlık kampı için Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'ne geldi.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlık kampı için Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'ne geldi.
İstanbul'daki ilk etap çalışmalarını tamamlayarak öğle saatlerinde İstanbul'dan yola çıkan sarı-lacivertliler, Düzce'ye ulaştı. Kaynaşlı gişelerinden çıkış yapan kafile, ilçede bulunan tesislerde kampa girdi.
Takımı, tesis müdürü Ayten Yıldırım ve personel çiçeklerle karşıladı.
Fenerbahçe, kampın ilk antrenmanını bu akşam basına kapalı gerçekleştirecek.
Fenerbahçe kafilesi Düzce'de
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 06:37 Kaynak: AA
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