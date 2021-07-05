- Fenerbahçe kafilesi Düzce'de

DÜZCE - Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları için Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'ne geldi.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İstanbul'daki ilk etap çalışmalarının ardından kamp yapmak için kulübün Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Topuk Yaylası Tesisleri'ne geldi. Kara yoluyla Düzce'ye gelen sarı-lacivertlileri, Anadolu Otoyolu Kaynaşlı gişelerinde pandemi nedeniyle bir grup taraftar karşıladı. Yaptıkları tezahüratlarla teknik heyet ve futbolculara sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar, Teknik Direktör Vitor Pereira'ya çiçek verdi.

Fenerbahçe, Düzce'deki kampında ilk antrenmanını, Sekan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde saat 17.00'de ilk 15 dakikası basına açık şekilde yapacak.