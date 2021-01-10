Fenerbahçe kafilesi Erzurum'a geldi

Süper Lig'in 18. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yarın deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, Erzurum'a geldi.
İstanbul'dan özel uçakla Erzurum Havalimanı'na gelen sarı-lacivertli kafileyi, Fenerbahçe Derneği yöneticileri karşıladı.
Dernek görevlileri, Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'a çiçek verdi.
Sarı-lacivertliler, daha sonra takım otobüsüyle havalimanından ayrılarak, konaklayacakları otele geçti.
Kaynak: AA
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