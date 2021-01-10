Fenerbahçe kafilesi Erzurum'a geldi - Son Dakika

Fenerbahçe kafilesi Erzurum'a geldi

10.01.2021 17:53
Fenerbahçe kafilesi Erzurum'a geldi, System.String[]

Süper Lig'in 18. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yarın deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, Erzurum'a geldi.

Süper Lig'in 18. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yarın deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, Erzurum'a geldi.

İstanbul'dan özel uçakla Erzurum Havalimanı'na gelen sarı-lacivertli kafileyi, Fenerbahçe Derneği yöneticileri karşıladı.

Dernek görevlileri, Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'a çiçek verdi.

Sarı-lacivertliler, daha sonra takım otobüsüyle havalimanından ayrılarak, konaklayacakları otele geçti.

Spor Toto Süper Lig, Erzurumspor Kulübü, Fenerbahçe, Erzurum, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe kafilesi Erzurum'a geldi - Son Dakika Spor


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