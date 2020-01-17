Fenerbahçe kafilesi Gaziantep'e geldi - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe kafilesi Gaziantep'e geldi - Son Dakika Spor

Fenerbahçe kafilesi Gaziantep'e geldi

6 saat önce

Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü ile yarın deplasmanda yapacağı maç için Gaziantep'e geldi.

Fenerbahçe kafilesi Gaziantep'e geldi, System.String[]

Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü ile yarın deplasmanda yapacağı maç için Gaziantep'e geldi.


Gaziantep Havalimanı'nda tezahüratlarda bulunan sarı-lacivertli taraftarlar, takımlarını havalimanından çıktığı anda coşkuyla karşıladı.


Sevgi gösterilerine el sallayarak karşılık veren futbolcular, hatıra fotoğrafı çektirdiği taraftarların formalarını imzaladı.

Güvenlik önlemleri altında takım otobüsüne binen sarı-lacivertli kafile, havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele hareket etti.

Fenerbahçe, Gaziantep, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 07:24 Kaynak: AA
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