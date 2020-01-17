Fenerbahçe kafilesi, Gaziantep'e geldi - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe kafilesi, Gaziantep'e geldi - Son Dakika Spor

Fenerbahçe kafilesi, Gaziantep'e geldi

15 dakika önce

Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü ile yarın deplasmanda yapacağı maç için Gaziantep'e geldi.

Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü ile yarın deplasmanda yapacağı maç için Gaziantep'e geldi.

Gaziantep Havalimanı'nda tezahüratlarda bulunan sarı-lacivertli taraftarlar, takımlarını havalimanından çıktığı anda coşkuyla karşıladı.

Sevgi gösterilerine el sallayarak karşılık veren futbolcular, hatıra fotoğrafı çektirdiği taraftarların formalarını imzaladı.

Güvenlik önlemleri altında takım otobüsüne binen sarı-lacivertli kafile, havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele hareket etti.

Fenerbahçe kafilesi, Gaziantep'e geldi

Fenerbahçe, Gaziantep, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 08:02 Kaynak: AA
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