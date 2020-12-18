Fenerbahçe kafilesi Gaziantep'e geldi
18.12.2020 20:13
Süper Lig'in 13'üncü haftasında deplasmanda yarın Gaziantep FK'ya konuk olacak Fenerbahçe, maç öncesinde özel uçakla Gaziantep'e geldi.
Süper Lig'in 13'üncü haftasında deplasmanda yarın Gaziantep FK'ya konuk olacak Fenerbahçe, maç öncesinde özel uçakla Gaziantep'e geldi.
Gaziantep Havalimanı'nda taraftarların sevgi gösterisiyle karşılanan Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlar Kızılhan, yönetim kurulu üyesi Kemal Danabaş, teknik direktör Erol Bulut ve heyeti ile sarı lacivertli takımın oyuncuları, konaklayacakları otele geçti. Taraftarlar, karşılama sırasında futbolculara çiçek takdim etti. Oyuncular da taraftarları kırmayarak fotoğraf çektirdi.
Son Dakika Yolda yürüyen 18 yaşındaki genç silahlı saldırıya uğradı Ünlü model Deniz Akkaya, saçlarını kazıttı! Yeni imajı herkesi şaşırttı Erikli Su firmasının kurucusu Nuri Nihat Aslanoba hayatını kaybetti ABD'de koronavirüs aşısı olan hemşire, rahatsızlanarak canlı yayında bayıldı Antalya'da iğrenç olay! 18 yaşındaki genç kız, sınıf öğretmeninin tacizine uğradı Rus lider Putin'den tartışma yaratacak 'Navalni' açıklaması: Ölmesini isteseydim, şimdiye çoktan ölmüştü Oyuncu Sinem Ünsal'ın 2 yıldır aşk yaşadığı sevgilisi de oyuncu çıktı Dışişleri'nden, Rodos Başkonsolosluğu'nda görevli personelin tutuklanmasına kınama