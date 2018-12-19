Fenerbahçe Kafilesi Giresun'a Geldi
29 dakika önce
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ikinci maçında yarın Spor Toto 1. Lig ekibi Giresunspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Giresun'a geldi.
Ziraat Türkiye Kupası
5. tur ikinci maçında yarın Spor Toto 1. Lig ekibi Giresunspor
ile karşılaşacak Fenerbahçe
, Giresun'a geldi.
Özel uçakla Ordu-Giresun Havalimanı'na gelen sarı-lacivertli kafileyi, bir grup taraftar karşıladı.
Taraftarlar, teknik direktör Ersun Yanal
ve bazı oyunculara forma imzalatarak birlikte fotoğraf çektirdi.
Fenerbahçe kafilesi için havalimanı ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı.
Havalimanından ayrılan sarı-lacivertliler, Giresun'un Piraziz
ilçesinde konaklayacağı otele yerleşti.
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Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 05:35 Kaynak: AA
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