Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Kafilesi Giresun'a Geldi

Fenerbahçe Kafilesi Giresun'a Geldi

29 dakika önce

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ikinci maçında yarın Spor Toto 1. Lig ekibi Giresunspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Giresun'a geldi.

Fenerbahçe Kafilesi Giresun'a Geldi, System.String[]
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ikinci maçında yarın Spor Toto 1. Lig ekibi Giresunspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Giresun'a geldi.

Özel uçakla Ordu-Giresun Havalimanı'na gelen sarı-lacivertli kafileyi, bir grup taraftar karşıladı.

Taraftarlar, teknik direktör Ersun Yanal ve bazı oyunculara forma imzalatarak birlikte fotoğraf çektirdi.

Fenerbahçe kafilesi için havalimanı ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı.

Havalimanından ayrılan sarı-lacivertliler, Giresun'un Piraziz ilçesinde konaklayacağı otele yerleşti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 05:35 Kaynak: AA

Türkiye Kupası, Fenerbahçe, Giresun, Spor
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