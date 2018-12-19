Fenerbahçe Kafilesi Giresun'a Geldi
25 dakika önce
Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur rövanş maçında Giresunspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu maç için özel bir uçakla İstanbul'dan Ordu-Giresun Havalimanı'na geldi.
Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur rövanş maçında Giresunspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu maç için özel bir uçakla İstanbul'dan Ordu-Giresun Havalimanı'na geldi.
Teknik direktör Ersun Yanal, teknik heyet ve futbolcular Ordu-Giresun Havalimanı'nda Fenerbahçeli taraftarlar tarafından karşılandı. Taraftarlarlarla fotoğraf çektiren kafile, güvenlik önlemi altında havalimanından otobüsle ayrılarak, Giresun'un Piraziz ilçesinde konaklayacağı otele gitti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Kafilenin gelişi
-Taraftarların karşılaması
-Detaylar
- Giresun
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Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 05:38 Kaynak: DHA
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