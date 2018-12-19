Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Kafilesi Giresun'a Geldi

Fenerbahçe Kafilesi Giresun'a Geldi

25 dakika önce

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur rövanş maçında Giresunspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu maç için özel bir uçakla İstanbul'dan Ordu-Giresun Havalimanı'na geldi.

Fenerbahçe Kafilesi Giresun'a Geldi, System.String[]


Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur rövanş maçında Giresunspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu maç için özel bir uçakla İstanbul'dan Ordu-Giresun Havalimanı'na geldi.

Teknik direktör Ersun Yanal, teknik heyet ve futbolcular Ordu-Giresun Havalimanı'nda Fenerbahçeli taraftarlar tarafından karşılandı. Taraftarlarlarla fotoğraf çektiren kafile, güvenlik önlemi altında havalimanından otobüsle ayrılarak, Giresun'un Piraziz ilçesinde konaklayacağı otele gitti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kafilenin gelişi

-Taraftarların karşılaması

-Detaylar

- Giresun

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 05:38 Kaynak: DHA

Türkiye Kupası, Ordu, Fenerbahçe, Giresun, Spor
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