Fenerbahçe Kafilesi Giresun'a Geldi

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur rövanş maçında Giresunspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu maç için özel bir uçakla İstanbul'dan Ordu-Giresun Havalimanı'na geldi.





Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur rövanş maçında Giresunspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu maç için özel bir uçakla İstanbul'dan Ordu-Giresun Havalimanı'na geldi.



Teknik direktör Ersun Yanal, teknik heyet ve futbolcular Ordu-Giresun Havalimanı'nda Fenerbahçeli taraftarlar tarafından karşılandı. Taraftarlarlarla fotoğraf çektiren kafile, güvenlik önlemi altında havalimanından otobüsle ayrılarak, Giresun'un Piraziz ilçesinde konaklayacağı otele gitti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-Kafilenin gelişi



-Taraftarların karşılaması



-Detaylar



- Giresun

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Ersun Yanal'dan Comolli'ye İlk Ret: Sanabria'yı İstemiyorum

Euroleague'de Fenerbahçe Beko, Buducnost VOLI'ye Konuk Olacak

Tehdit" Davasında Aziz Yıldırım'ın Yargılanmasına Başlandı

Aziz Yıldırım'dan Tokat Yiyen Işık Eyigüngör: Hoşgeldiniz Dedim, Tokat Attı