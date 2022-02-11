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SPOR Fenerbahçe kafilesi Giresun'da - Son Dakika

SPOR Fenerbahçe kafilesi Giresun'da

11.02.2022 18:48

Fenerbahçe kafilesi Giresun'daMustafa KIRLAK / GİRESUN,(DHA)- Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında GZT Giresunspor'a konuk olacak Fenerbahçe, Giresun'a geldi.

Fenerbahçe kafilesi Giresun'da

Mustafa KIRLAK/ GİRESUN,(DHA)- Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında GZT Giresunspor'a konuk olacak Fenerbahçe, Giresun'a geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında Fenerbahçe deplasmanda GZT Giresunspor'un konuğu olacak. Sarı-lacivertli ekip, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanın ardından özel uçakla Giresun'a hareket etti. Saat 17.30 sıralarında Ordu-Giresun Havalimanı'na ulaşan sarı-lacivertliler için geniş güvenlik önemleri alındı. Dış hatlar gelen yolcu salonundan çıkış yapan Fenerbahçe kafilesine, taraftarlar sevgi gösterilerinde bulundu. Tezahüratlarla takımlarına ve oyuncularına destek olan taraftarlar, teknik direktör İsmail Kartal'a çiçek verip, futbolcularla fotoğraf çektirdi. Bazı taraftarlar ise yanlarında getirdikleri formaları oyunculara imzalattı. Sarı-lacivertliler daha sonra kendilerini bekleyen otobüsle konaklayacakları otele hareket etti.

GZT Giresunspor ile Fenerbahçe, yarın saat 16.00'da Çotanak Spor Kompleksi'nde Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

SPOR Fenerbahçe kafilesi Giresun'da
SPOR Fenerbahçe kafilesi Giresun'da
SPOR Fenerbahçe kafilesi Giresun'da
SPOR Fenerbahçe kafilesi Giresun'da
SPOR Fenerbahçe kafilesi Giresun'da
SPOR Fenerbahçe kafilesi Giresun'da
SPOR Fenerbahçe kafilesi Giresun'da
SPOR Fenerbahçe kafilesi Giresun'da
SPOR Fenerbahçe kafilesi Giresun'da
SPOR Fenerbahçe kafilesi Giresun'da
SPOR Fenerbahçe kafilesi Giresun'da
SPOR Fenerbahçe kafilesi Giresun'da

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Fenerbahçe kafilesi Giresun'da - Son Dakika


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