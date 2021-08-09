Fenerbahçe kafilesi, hazırlık maçı için Giresun'da

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Giresunspor ile hazırlık maçında karşılaşacak Fenerbahçe, Giresun'a geldi.
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Çotanak Stadı'nda saat 20: 00'da Giresunpor ile hazırlık karşılaşmasına çıkacak Fenerbahçe kafilesini taşıyan uçak Ordu-Giresun Havalimanı'na iniş yaptı. Fenerbahçeli futbolcuları burada taraftarlar karşıladı.
Fenerbahçe kafilesi otobüsle gittiği Giresun'un Piraziz ilçesindeki bir otele maç saatini bekleyecek.
Kaynak: AA
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