Fenerbahçe kafilesi, hazırlık maçı için Giresun'da

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Giresunspor ile hazırlık maçında karşılaşacak Fenerbahçe, Giresun'a geldi.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Çotanak Stadı'nda saat 20: 00'da Giresunpor ile hazırlık karşılaşmasına çıkacak Fenerbahçe kafilesini taşıyan uçak Ordu-Giresun Havalimanı'na iniş yaptı. Fenerbahçeli futbolcuları burada taraftarlar karşıladı.

Fenerbahçe kafilesi otobüsle gittiği Giresun'un Piraziz ilçesindeki bir otele maç saatini bekleyecek.