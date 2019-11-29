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Fenerbahçe kafilesi İzmir'e geldi
6 saat önce
Süper Lig'in 13. hafta mücadelesinde Göztepe'ye konuk olacak olan Fenerbahçe, karşılaşma için özel bir uçakla İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na geldi.
Süper Lig'in 13. hafta mücadelesinde Göztepe'ye konuk olacak olan Fenerbahçe, karşılaşma için özel bir uçakla İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na geldi. Sarı-lacivertli kafileyi coşkulu bir taraftar grubu karşıladı. Taraftarlar, tezahüratlarla takımlarına maç öncesi destek verdi.
Fenerbahçe kafilesi, havaalanından ayrılarak kamp yapacağı otele gitmek üzere yola çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 08:06
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