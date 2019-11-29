Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe kafilesi İzmir'e geldi
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Fenerbahçe kafilesi İzmir'e geldi

6 saat önce

Süper Lig'in 13. hafta mücadelesinde Göztepe'ye konuk olacak olan Fenerbahçe, karşılaşma için özel bir uçakla İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na geldi.

Fenerbahçe kafilesi İzmir'e geldi, System.String[]

Süper Lig'in 13. hafta mücadelesinde Göztepe'ye konuk olacak olan Fenerbahçe, karşılaşma için özel bir uçakla İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na geldi. Sarı-lacivertli kafileyi coşkulu bir taraftar grubu karşıladı. Taraftarlar, tezahüratlarla takımlarına maç öncesi destek verdi.


Fenerbahçe kafilesi, havaalanından ayrılarak kamp yapacağı otele gitmek üzere yola çıktı.

Fenerbahçe, İzmir, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 08:06 
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