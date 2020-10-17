Fenerbahçe kafilesi, İzmir'e geldi

Sarı-lacivertli ekibin maç kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Fenerbahçe kafilesi, daha sonra kara yoluyla konaklayacağı otele geçti.

Cephede yenilgiye uğrayan Ermenistan ordusunda isyan ve kavgalar baş gösteriyor

TMSF'nin ihalesiz olarak verdiği işi yapamayan şirket, devletten 45 milyon lira tazminat aldı

Aliyev "Sahada cevap vereceğiz" demişti! Ermenistan birlikleri SİHA'larla bir bir böyle yok edildi