Fenerbahçe kafilesi Kayseri'de - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe kafilesi Kayseri'de

01.04.2022 19:58
Fenerbahçe kafilesi Kayseri'de

Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe kafilesi Kayseri'ye geldi.

Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe kafilesi Kayseri'ye geldi.

2 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 16.00'da Kadir Has Stadı'nda oynanacak Kayserispor karşılaşmasına saatler kala Fenerbahçe kafilesi Kayseri'ye geldi. Takım oyuncuları ve teknik kadro havaalanından takım otobüsüne geçerken kapıda bekleyen taraftarların yoğun ilgi ve sevgisi ile karşılanırken, futbolcular da takım taraftarlarıyla fotoğraf çektirdi.

Yarın 52. kez karşılaşacak olan Fenerbahçe - Kayseripor maçında iki takım da birbirine üstünlük kurmaya çalışacak.

(Yüksel Yıkılmaz/ İHA)

Fenerbahçe kafilesi Kayseri'de
Fenerbahçe kafilesi Kayseri'de

YORUMLAR
500
Kayserispor ile Fenerbahçe 52. randevuda Kayserispor ile Fenerbahçe 52. randevuda Fenerbahçe ile Kayserispor, Süper Lig'de 52. kez karşılaşacak Fenerbahçe ile Kayserispor, Süper Lig'de 52. kez karşılaşacak

Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Fenerbahçe, Kayseri, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fenerbahçe kafilesi Kayseri'de - Son Dakika


Son Dakika
19:57 Ethem Sancak'tan ilk açıklama geldi: Bu konuda bir hamlem olmayacak, Tayyip Erdoğan'ın neferiyim
19:49 Motorsikletin sahibinden "Sesini dinleyeceğim" diyerek anahtarı aldı, kayıplara karıştı!
19:25 Galatasaray, Arda Güler'ini buldu!
18:25 Marmaray seferleri Ramazan ayı boyunca saat 02.00'ye kadar uzatıldı!
18:21 Başkan Vedat Avcu, içki masasından söylediği "Ramazan" sözleri tepki toplayınca, özür diledi
18:17 Ablasını dövmediğini söyleyen kardeş: Adam vurdum serbest kaldım, şimdi nasıl tutuklandım?
18:11 Galatasaray'da başkan Burak Elmas yeniden aday olabilir!
18:10 Yavuz Ağıralioğlu'ndan ilk yorum geldi: Karar bana bildirilmedi, ben de sizinle birlikte öğrendim
18:06 Yürek parçalayan fotoğraf! Sarımsak tezgahına el konulan yaşlı adam gözyaşlarını tutamadı
17:57 A Milli Takım'da soyunma odası birbirine girdi! Stefan Kuntz ile futbolcular tartıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 20:12:32. #1.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe kafilesi Kayseri'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement