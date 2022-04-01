Fenerbahçe kafilesi Kayseri'de - Son Dakika

Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe kafilesi Kayseri'ye geldi.

2 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 16.00'da Kadir Has Stadı'nda oynanacak Kayserispor karşılaşmasına saatler kala Fenerbahçe kafilesi Kayseri'ye geldi. Takım oyuncuları ve teknik kadro havaalanından takım otobüsüne geçerken kapıda bekleyen taraftarların yoğun ilgi ve sevgisi ile karşılanırken, futbolcular da takım taraftarlarıyla fotoğraf çektirdi.

Yarın 52. kez karşılaşacak olan Fenerbahçe - Kayseripor maçında iki takım da birbirine üstünlük kurmaya çalışacak.

(Yüksel Yıkılmaz/ İHA)